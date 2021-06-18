ООН сообщает о рекордном числе беженцев во всем мире

Число людей, вынужденных покинуть дома из-за насилия и нарушений прав человека, во всем мире возросло до 82,4 миллиона.

Это вдвое больше, чем десять лет назад и новый максимальный показатель с начала ведения статистики, говорится в новом отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), опубликованном в пятницу, 18 июня, в Женеве.

Несмотря на ограничения в поездках между странами во время пандемии, в 2020 году число беженцев возросло на почти три миллиона. Тенденция увеличения данного показателя, продолжающаяся на протяжении почти десяти лет, должна быть остановлена, призвала входящая в структуру ООН организация, передает DW.

В конце 2020 года насчитывалось 20,7 миллиона беженцев под мандатом УВКБ, 5,7 миллиона палестинских беженцев и 3,9 миллиона венесуэльцев, вынужденных покинуть родину из-за продолжающегося там кризиса. Еще 48 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами и остаются в своих странах. Кроме того, в отчете указывается на 4,1 миллиона соискателей убежища в различных странах.

42 процента вынужденных покинуть свои дома являются несовершеннолетними. По оценке УВКБ, с 2018 по 2020 годы у беженцев родилось около миллиона детей. По всей видимости, и эти дети еще долгие годы сами будут оставаться беженцами, отмечается далее в отчете.

Более двух третей вынужденно покинувших свои страны- выходцы из пяти государств: Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы. 86 процентов беженцев принимают соседние страны, являющиеся развивающимися.

По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, помимо оказания гуманитарной помощи беженцам, необходимо найти решения для того, чтобы покончить с их бедственной ситуацией. Соответствующие правовые рамки и инструменты предлагают Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, добавил он. Вместе с тем, по словам Гранди, необходима "гораздо более сильная политическая воля разрешить конфликты и прекратить преследования, от которых люди вынуждены спасаться бегством".