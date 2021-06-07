Последнее обновление: 07.06.2021 17:44

Минздрав предлагает отменить запрет на выезд из Беларуси наземным транспортом

Беларусь с высокой степенью вероятности еще до конца июня отменит требование о 10-дневной самоизоляции иностранцев по прибытии в Беларусь, если человек вакцинирован от коронавируса.

Причем это касается любых вакцин, какого-то специального перечня не будет, сообщает OfficeLife со ссылкой на изменения в постановление № 705 от 7 декабря 2020 года. Этот документ устанавливает ограничения на въезд и выезд из Беларуси из-за пандемии коронавируса.

Минздрав также предложил правительству отменить запрет на выезд из Беларуси наземным транспортом. Вместе с тем источник издания не берется однозначно утверждать, что правительство одобрит эту рекомендацию.

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