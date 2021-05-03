Уехавших за высшим образованием в Польшу белорусов за последний год стало больше

Количество белорусских студентов, обучающихся в Польше, увеличилось по сравнению с минувшим годом более чем на 1,3 тысячи человек. Об этом агентству PAP рассказал глава образовательного фонда «Перспективы» Вальдемар Сивински.

По его словам, сейчас в Польше высшее образование получают свыше 9,7 тысячи белорусов — по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось более чем на 1,3 тысячи, пишет tut.by.

Наибольшее количество иностранных студентов в стране — из Украины (38,5 тысячи человек). Почти 37% получают высшее образование в польских вузах на английском языке. Многие из-за пандемии обучаются дистанционно.

За участие в мирных акциях протеста, напомним, репрессиям подверглись студенты многих белорусских вузов: некоторых из них отчислили, более 40 человек проходят по уголовным делам, многие, опасаясь преследований, выехали из страны.