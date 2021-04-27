Биты в Беларусь ввезти нельзя: признали холодным оружием

Биты в Беларуси признали холодным оружием.

Как сообщает ГТК, брестские таможенники обнаружили в следовавшем из Украины грузовом автомобиле 500 деревянных бит. Согласно представленным водителем, гражданином Украины, документам, товар был заявлен как сувенирная продукция и следовал в адрес фирмы-получателя в Минский район.

"Должностные лица обратили внимание, что деревянные биты имеют признаки предметов, возможно ограниченных к перемещению через таможенную границу. Предположения таможенников были подтверждены заключением эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, согласно которому товар относится к категории холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС", - сообщил ГТК.

Провозить такой товар можно только при наличии разрешительных документов.

Биты изъяты до решения суда.