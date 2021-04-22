Газоснабжение в районе улицы Уборевича полностью восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«Аварийные службы УП «Мингаз» полностью устранили последствия повреждения газопровода в районе улицы Уборевича в Минске. К настоящему моменту подача газа возобновлена, ведутся пусконаладочные работы», - говорится в сообщении.

Как известно, 21 апреля в 21.15 в МЧС поступило сообщение о повреждении водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм. В результате размытия и обрушения грунта был поврежден газопровод среднего давления диаметром 32 мм.

В устранении аварии в течение минувшей ночи было задействовано три бригады аварийной службы УП «Мингаз».

«Сделано все необходимое, чтобы максимально оперативно локализовать и ликвидировать выход газа и провести ремонтно-восстановительные работы», - отметили в Минэнерго.