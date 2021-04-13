Последнее обновление: 13.04.2021 16:24

В Беларуси запретили продукцию Nivea

В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea. Соответствующее постановление подписал 6 апреля заместитель министра – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

По версии Минздрава, специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся в том числе продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции.

По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части маркировки.

Министерство утверждает, что под запрет попала не только Nivea: «приостановлена (запрещена) реализация почти 3 тыс. единиц товара парфюмерно-косметической продукции различных производителей».

Следует сказать, что документ с перечнем запрещенных товаров сегодня был опубликован в ряде «деструктивных» телеграм-каналах.



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