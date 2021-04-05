В Беларуси назначен новый глава министерства «правды»

Лукашенко отправил в отставку Игоря Луцкого и назначил новым министром информации Владимира Перцова.

Перцов до назначения возглавлял представительства МТРК "Мир" в Беларуси.

Рассчитывать на изменение политики в медийном пространстве синеокой не приходится. Теперь уже-экс-министр информации Игорь Луцкий, заблокировавший почти весь байнет, назначен замглавы администрации президента.

Игорь Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.

Андрей Кунцевич займет пост первого замминистра информации. До настоящего времени он занимал должность заместителя главы администрации президента.