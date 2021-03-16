В мире число заражений коронавирусом превысило 120,77 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 120773766 (+359880 за сутки) по данным Worldometer на 6:28 16 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2672203 (+6977) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странt. На данный момент лечение проходит 20683181 (-102577) человек, из них 88160 (+3202) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 97418382 (+455430) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30138586 (+56929) случаями заражения, Бразилия – 11525477 (+42107), Индия – 11409831 (+24673), Россия – 4400045 (+9437) и Великобритания – 4263527 (+5089). Беларусь – на 46 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 303270 случая заражения коронавирусом и 2103 смертей.