Последнее обновление: 18.02.2021 16:12

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 273 659 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 февраля 2021 года выросло до 273 659 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1885 человек.

Выздоровели и выписаны 263368 (+1800) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1885 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 386 человек (8,15% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 32695 (+16 996) тестов коронавирус.

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