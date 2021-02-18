Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 273 659 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 февраля 2021 года выросло до 273 659 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1885 человек.

Выздоровели и выписаны 263368 (+1800) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1885 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 386 человек (8,15% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 32695 (+16 996) тестов коронавирус.