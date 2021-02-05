Южная Корея одобрила COVID-препарат собственной разработки

В южнокорейском агентстве по безопасности лекарств сообщили об утверждении препарата для лечения COVID-19 от местного фармацевтического гиганта Celltrion Inc. Об этом сообщает Yonhap.

В Министерстве продовольственной и фармацевтической безопасности Кореи подчеркнули, что препарат компании CT-P59 можно вводить пациентам из группы повышенного риска, то есть лицам в возрасте 60 лет и старше, или людям с заболеваниями сердца, сахарным диабетом, высоким давлением или хроническими заболеваниями, которые влияют на дыхательную систему.

В министерстве также дали разрешение при условии, что Celltrion представит результаты глобального клинического испытания третьей фазы.

В прошлом месяце Celltrion обнародовал результаты второй фазы глобального клинического исследования своего препарата, отметив, что CT-P59 уменьшает время восстановления после болезни и вероятность тяжелого случая.

Celltrion планирует провести глобальное клиническое испытание третьего этапа более чем в 10 странах, чтобы получить всесторонние результаты безопасности и эффективности CT-P59.

Компания также планирует подать заявку на разрешение использования препарата в экстренных случаях в Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в ближайшие месяцы.

CT-P59 имеет форму инъекции, которую непосредственно вводят в вену в течение 90 минут.

В мире по состоянию на утро 5 февраля зафиксированы более 105,4 млн случаев заражения коронавирусом, из них - более 2,2 млн летальных.