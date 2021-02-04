Последнее обновление: 04.02.2021 17:00

Частным медцентрам разрешили делать ПЦР-тесты на коронавирус, но с ограничениями

Белорусский Минздрав разрешил частным медцентрам делать платные тесты на коронавирус, но с ограничениями.

"Исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 смогут проводить (для нужд государственной системы здравоохранения) учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики", - говорится в сообщении Минздрава.

При этом к предельному максимальному тарифу можно применять повышающий коэффициент в размере до 1,5.

Таким образом, предельный максимальный тариф на ПЦР-тест не должен превысить 79,5 рубля.

Кроме того, необходимо будет соблюдать соотношение оказания одной такой услуги государственным организациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух − на платной основе.



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