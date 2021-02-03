Последнее обновление: 03.02.2021 19:52

Россия хочет изучить иммунитет беларусов к коронавирусу

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела в Минске переговоры с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в среду, обсуждалось проведение совместных научных исследований, связанных с Covid-19.

"Первое - это изучение популяционного иммунитета в Беларуси. Такой проект в Российской Федерации проходит очень успешно, мы понимаем, какое количество населения в России имеет иммунитет", - сказала Анна Попова, которую цитирует БелТА.

Данные о популяционном иммунитете позволяют прогнозировать дальнейшую эпидемическую ситуацию, пояснила она.

Еще одна обсуждаемая инициатива - это работа по мониторингу изменчивости вируса на территории Беларуси. В Российской Федерации эта работа идет достаточно давно.

Также, Россия передала Беларуси образцы второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», а также тест-систему.

«Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, передала новую вакцину «ЭпиВакКорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь», — сказала Попова.

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