Последнее обновление: 26.01.2021 12:18

Погранкомитет РБ: Остановлено оформление на погранпереходе в Берестовице

Польские пограничные власти полностью остановили оформление в пункте пропуска Бобровники – Берестовица (с белорусской стороны).

«Как сообщает сопредельная сторона, пропуск через границу временно прекращён в связи со сложными погодными условиями», - сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

О возобновлении функционирования погранперехода будет сообщено дополнительно.

Минувшей ночью на территории Брестской и Гродненской области прошел сильный снегопад, что привело как минимум к 20 случаям падения деревьев и повреждению автомобилей.

По данным Белэнерго, периодически нарушалось электроснабжение 67 населенных пунктов (из них 31 в Гродненской области). На утро 26 января без света оставались два населенных пункта и 12 трансформаторных подстанций.

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