В мире число заражений коронавирусом превысило 84,39 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 84391586 (+591345 за сутки) по данным Worldometer на 10:28 2 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1835618 (+10600) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 22899755 (+252965) человек, из них 106623 (+258) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 59656213 (+327780) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 20617346 (+166044) случаями заражения, Индия – 10303409 (+17080), Бразилия – 7700578 (+24605), Россия – 3186336 (+27039) и Франция – 2639773 (+19348). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 166044, Великобритания – 53285, Россия – 27039, Бразилия – 24605, Италия – 22211. Беларусь (1939) – на 37 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 356445, Бразилия – 195441, Индия – 149205, Мексика – 125807 и Италия – 74621. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2129, Мексика – 910, Великобритания – 613, Россия – 536, Бразилия – 465. Беларусь – на 65 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 196223 случая заражения коронавирусом и 1433 смерти.