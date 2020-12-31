В мире число заражений коронавирусом превысило 83,07 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 83073068 (+745025 за сутки) по данным Worldometer на 9:57 31 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1812273 (+15714) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 22387701 (+200421) человек, из них 106616 (+731) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 58872873 (+528669) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 20216991 (+234550) случаями заражения, Индия – 10267283 (+21957), Бразилия – 7619970 (+55853), Россия – 331550 (+26513) и Франция – 2600498 (+26457). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 234550, Бразилия – 55853, Великобритания – 50023, Россия – 26513, Франция – 26457. Беларусь (1957) – на 41 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 350778, Бразилия – 193940, Индия – 148774, Мексика – 123845 и Италия – 73604. Беларусь – на 76 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3880, Бразилия – 1224, Мексика – 990, Великобритания – 981, Германия – 752. Беларусь – на 71 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 192361 случай заражения коронавирусом и 1414 смертей.