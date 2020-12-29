Глава ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса вызовом 2021 года

Мировое сообщество в 2021 году должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса.

Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Трансляция брифинга велась в Twitter организации.

«В следующем году будут трудности и новые вызовы, например, новые варианты коронавируса», - сказал Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы лучше понять, как изменяется коронавирус, а также то, каким образом эти мутации сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание, передает РБК.

Гебрейесус поблагодарил Великобританию и ЮАР за «тестирование и выявление новых разновидностей», а также призвал другие страны делиться информацией о новых штаммах коронавируса.

В середине декабря власти Великобритании сообщили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, новый штамм на 70% заразнее, чем «привычный» SARS-CoV-2. Однако этот штамм не влияет на тяжесть переносимого заболевания, говорил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Новую версию вируса обнаружили и в ряде других стран, в том числе в Дании, Италии, Нидерландах и Австралии. В декабре о новых мутациях коронавируса сообщили также в Нигерии и ЮАР.