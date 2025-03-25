Криптофонды прервали серию оттоков и привлекли $664 млн

Чистый приток средств в криптовалютные инвестфонды с 15 по 21 марта составил $644 млн, прервав пятинедельный период оттока, который в общей сложности достиг $5,4 млрд. Такие данные приводит CoinShares.

Объем активов под управлением с момента минимума 10 марта увеличился на 6,3%.

Основные поступления пришлись на биткоин-инструменты — $724 млн. Из структур, которые позволяют открывать шорт по цифровому золоту, отток составил $7,1 млн.

Ethereum-фонды столкнулись с наибольшими потерями — из них вывели $86 млн. Среди других инструментов на базе альткоинов отток зафиксирован у Sui (-$1,3 млн), Polkadot (-$1,3 млн), TRON (-$0,95 млн) и Algorand (-$0,82 млн).

В фонды на основе Solana добавили $6,4 млн, а Polygon и Chainlink привлекли $0,4 млн и $0,2 млн соответственно.

По географическому распределению основная часть притоков пришлась на США ($632 млн). Позитивные результаты также зафиксировали инвесторы из Швейцарии ($15,9 млн), Германии ($13,9 млн) и Гонконга ($1,2 млн).

Эксперты отметили, что притоки фиксировались ежедневно в течение недели после 17 дней оттоков. Это указывает на изменение настроений в отношении цифровых активов, считают в CoinShares.

Напомним, 24 февраля цена биткоина превысила отметку $87 тыс. на фоне ослабления опасений касательно введения США пошлин на импорт.