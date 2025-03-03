За неделю отток из криптофондов усилился до $2,9 млрд

С 22 по 28 февраля отток из криптовалютных инвестфондов составил $2,9 млрд после $508 млн неделей ранее. Такие данные привели в CoinShares.

Негативная динамика продолжилась третью неделю подряд. За этот период клиенты забрали из продуктов $3,8 млрд.

Аналитики связали развитие тенденции со взломом Bybit, усилением ястребиного настроя ФРС и предшествующей волной поступлений в $29 млрд в предыдущие 19 недель.

В инструментах на базе первой криптовалюты отток усилился с $571 млн до $2,6 млрд.

В сегменте американских спотовых биткоин-ETF инвесторы вывели из продуктов $2,6 млрд. Негативная динамика продолжилась третью неделю подряд.

В структуры, которые позволяют открывать шорт по цифровому золоту, клиенты направили $2,3 млн (ранее $2,8 млн).

В Ethereum-фондах приток в $3,7 млн сменился оттоком в $300 млн.

Не избежали вывода средств продукты на базе Solana и The Open Network ($7,4 млн и $22,6 млн соответственно).

Поступления в инструменты на основе XRP ослабли с $38,3 млн до $5 млн.

Фонды на базе Sui привлекли $15,5 млн — наилучший результат среди альткоинов.

Напомним, 2 марта президент США Дональд Трамп поручил рабочей группе по рынкам цифровых активов «дать ход» созданию криптовалютного стратегического резерва, который включит XRP, SOL и ADA.

Ранее аналитик Томас Фаррер спрогнозировал повышение котировок цифрового золота на $50 тыс. за минуту, когда власти США подтвердят создание SBR.