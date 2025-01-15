Последнее обновление: 15.01.2025 18:00

ВВС Южной Кореи, США и Япония провели совместные учения

Южная Корея, США и Япония в среду провели совместные учения ВВС, в которых принимал участие и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

С южнокорейской стороны в учениях участвовали истребители F-15, а с японской - истребители F-2.

Это первые подобные учения в 2025 году. Их провели после недавних пусков гиперзвуковой ракеты и ракеты малой дальности с территории КНДР.

"Эти учения призваны улучшить совместные возможности по сдерживанию и реагированию на ядерные и ракетные угрозы Пхеньяна", - заявило Минобороны Кореи.

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