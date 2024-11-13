США, Южная Корея и Япония проведут масштабные военные учения

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония 13 ноября начали вторые масштабные трехсторонние учения "Лезвие свободы" с привлечением подразделений сухопутных войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил и кибервойск. Об этом со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщает Yonhap.

Согласно информации, учения, направленные на укрепление безопасности сотрудничества союзников на фоне углубления связей Северной Кореи с Россией, будут проходить в международных водах к югу от корейского острова Чеджу и продлятся до пятницы, 15 ноября.

К учениям будут привлечены различные военные корабли и боевые самолеты трех сторон, включая авианосец ВМС США "Джордж Вашингтон" (USS George Washington) и эсминцы с ракетным вооружением ВМС Южной Кореи и морских Сил самообороны Японии.

В JCS также отметили, что тренировки будут охватывать ряд направлений, среди которых: совместная противовоздушная и противоракетная оборона; противолодочная борьба; блокирование морских путей; противодействие кибератакам.

Отмечается, что эти страны "решительно осуждают провокационные действия Северной Кореи, включая испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября".

"Эти учения отражают волю союзников сдерживать такие угрозы и реагировать на них", – заявили в JCS.

Напомним, военные США и Южной Кореи в пятницу, 1 ноября, провели первые совместные учения с участием ударных беспилотников.