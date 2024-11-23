В октябре продажи электромобилей в мире составили рекордные 1,7 млн

Продажи электромобилей в мире в октябре достигли рекордных 1,7 млн штук, по данным британской консалтинговой фирмы Rho Motion. Это на 50 тыс. превысило предыдущий максимум, который был зафиксирован в сентябре.

На Китай пришлось более 70% глобальных продаж, в течение месяца в этой стране было куплено более 1,2 млн электромобилей, по расчетам Rho Motion, которые приводит Dow Jones. Реализация электрокаров в КНР выросли на 6% по сравнению с сентябрем и более чем на 50% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В январе-октябре в мире было продано 13,3 млн электромобилей, что на 24% больше, чем годом ранее. В том числе реализация таких машин в Китае подскочила на 38% - до 8,4 млн.

Совокупные продажи электрокаров в США и Канаде за десять месяцев составили 1,4 млн, что на 9% выше показателя за аналогичный период 2023 года. Между тем в Европе (страны Европейского союза плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) они сократились на 3% - до 2,5 млн машин.

Rho Motion позиционирует себя как ведущая исследовательская компания по рынкам электромобилей и связанных с ними технологий.