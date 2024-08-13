Мировые продажи электромобилей в июле выросли на 21%, но в Европе спрос уменьшился

Мировые продажи электрических (BEV) и гибридных автомобилей с возможностью подзарядки (PHEV) выросли в июле на 21% в годовом исчислении благодаря сильнейшему росту продаж в Китае в этом году и вопреки уменьшению спроса в Европе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные компании Rho Motion, которая занимается исследованием рынка.

Продажи электромобилей (как полностью электрических, так и гибридных) во всем мире в июле составили 1,35 млн единиц, из которых 880 000 приходится на Китай (рост на 31% в годовом исчислении).

Продажи гибридных автомобилей в Китае за первые семь месяцев 2024 года выросли на 70% по сравнению с прошлым годом.

В Европе ежемесячные продажи в июле снизились на 7,8%, что соответствует показателям 2023 года. В США и Канаде продажи электромобилей в июле выросли на 7,1%.