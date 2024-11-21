ОПЕК+ может сохранить сокращение добычи нефти на длительное время из-за слабого спроса

На декабрьской встрече ОПЕК+ будет иметь ограниченные возможности для маневра в своей нефтяной политике. Об этом сообщает агентство Reuters.

Увеличение добычи будет рискованным из-за слабого спроса, а дальнейшее сокращение поставок сложным, поскольку некоторые страны-участницы хотят увеличить объемы добычи, сообщают источники и аналитики.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, которые вместе обеспечивают около половины мировой добычи нефти, уже в этом году несколько раз откладывали план постепенного увеличения производства.