Последнее обновление: 21.11.2024 18:27

ОПЕК+ может сохранить сокращение добычи нефти на длительное время из-за слабого спроса

На декабрьской встрече ОПЕК+ будет иметь ограниченные возможности для маневра в своей нефтяной политике. Об этом сообщает агентство Reuters.

Увеличение добычи будет рискованным из-за слабого спроса, а дальнейшее сокращение поставок сложным, поскольку некоторые страны-участницы хотят увеличить объемы добычи, сообщают источники и аналитики.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, которые вместе обеспечивают около половины мировой добычи нефти, уже в этом году несколько раз откладывали план постепенного увеличения производства.

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