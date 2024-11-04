ОПЕК+ продлевает до конца декабря сокращение добычи нефти на 2,2 млн б/с

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года. Об этом говорится в сообщении ОПЕК.

"Добровольцы" альянса также подтвердили коллективную приверженность в достижении полного соответствия сделки, включая дополнительные корректировки добычи.

Страны ОПЕК+ приветствовали заявление Ирака, а также совместное заявление РФ и Казахстана, которые "решительно подтвердили свою приверженность" как соглашению, так и добровольным сокращениям добычи и компенсационным графикам за добытые сверх установленных квот объемы нефти.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца. Кроме того, участники соглашения пристально следят за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые семь-десять месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.