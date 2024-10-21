Германия открыла военно-морскую штаб-квартиру на Балтийском море

Германия 21 октября открыла новый многонациональный военно-морской штаб на Балтийском море, который способен управлять операциями НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как акцентировал министр обороны Германии Борис Писториус, послание партнерам и тем, "кто угрожает миру", простое: "Германия твердо придерживается своих обязательств".

"Штаб-квартира будет играть решающую роль в подготовке отчетов о военной обстановке и реагировании на региональные вызовы, включая защиту интересов стран-членов НАТО от агрессивных действий, особенно учитывая близость России", – сказал Писториус.

Создание центра подчеркивает решающее значение Балтийского моря для НАТО.

Германия, которая имеет самый большой военно-морской флот в регионе, уже давно обеспокоена присутствием Москвы в Балтийском море.

Новый штаб, который будет насчитывать около 120 немецких и до 60 международных сотрудников в мирное время, возглавит немецкий адмирал с польским заместителем и шведским начальником штаба.

В настоящее время уже 11 стран разместили там свой персонал: Дания, Эстония, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция и Швеция.

Еще в сентябре 2023 года Германия предлагала НАТО взять на себя руководство военно-морскими силами Альянса из регионального морского штаба на Балтийском море.