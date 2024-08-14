Еще одна военная база в Германии оцеплена из-за подозрений в диверсии

Авиабаза НАТО в немецком городе Гайленкирхен была оцеплена из-за предполагаемой диверсии в среду утром. Об этом заявил представитель территориального командования немецких вооруженных сил в Берлине.

Первым об этом сообщило издание Sueddeutsche Zeitung.

Согласно информации, речь снова идет о загрязненной питьевой воде – так же, как и в казармах возле Кельна.

Сейчас идет расследование. Есть информация об одном задержанном.

Казармы имеют собственную водонасосную станцию, поэтому опасности для мирных жителей нет.

Представитель Территориального командования вооруженных сил Германии в Берлине рассказал, что из-за подозрения диверсии авиабаза в Гайленкирхене была закрыта.

Среди прочего, в Гайленкирхене базируются разведывательные самолеты НАТО.

Ранее в среду опечатали военные казармы возле Кельна из-за подозрения, что диверсанты могли загрязнить там водопроводную воду.