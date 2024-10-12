В Балтийском море потушили пожар на танкере с 640 тоннами нефти

У берегов немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания накануне загорелся 73-метровый танкер "Анника" с 640 тоннами нефти, пожар ликвидировали к утру субботы, 12 октября. Об этом сообщает ZDF.

Для тушения пожара на "Аннике" задействовали спасательный крейсер, спасательный буксир и многоцелевое судно, оснащенные водометами. Всего в операции задействовали до 120 человек.

После того, как возгорание ликвидировали, танкер отбуксировали в Росток.

По данным Министерства окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании, загрязнения воды в Балтийском море в результате инцидента не произошло.

Танкер "Анника" направлялся из Ростока в Травемюнде, но по невыясненным пока причинам в кормовой части судна вспыхнул пожар. Экстренный вызов поступил в спасательные службы вскоре после 9 утра пятницы.

Спасательные службы эвакуировали с судна семерых членов экипажа, несколько из них пострадали, вдохнув дым.