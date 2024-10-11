В Балтийском море недалеко от Германии загорелся танкер с нефтью

В Балтийском море у берегов немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания горит танкер, загруженный нефтью. Об этом сообщает Spiegel.

Объединенное федеральное и земельное командование по чрезвычайным ситуациям в Куксхафене сообщило, что морской спасательный крейсер и два корабля боролись с пожаром, вспыхнувшим утром на 73-метровом танкере "Анника".

Семеро моряков, находившихся на борту судна под немецким флагом, уже спасены и доставлены на берег. Радиостанция Ostseewelle сначала сообщила, что несколько человек получили ранения.

Дым с горящего судна был виден вплоть до побережья, сообщило Немецкое общество спасения людей, потерпевших кораблекрушение. Другие подробности и причина пожара пока не известны.

По данным аварийной команды, на "Аннике", которая стояла на якоре между Варнемюнде и Кюлунгсборном в Мекленбургском заливе, находится около 640 тонн нефти. Танкер также удерживал на месте буксир. По сообщениям, несколько команд пожарных были на пути к пострадавшему судну на вертолете.