Рост продаж носимых устройств в мире в 2024 году прогнозируется на уровне 6,1%

Мировые поставки носимых электронных устройств в 2024 году вырастут на 6,1% и достигнут 537,9 млн единиц, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation.

Предыдущий прогноз предусматривал рост на 10,5% до 559,7 млн единиц.

"Улучшение ситуации в мировой экономике в сочетании с циклом обновления устройств на зрелых рынках и продолжающимся внедрением в развивающихся регионах помогут увеличить объемы поставок. Однако рост будет неравномерным для различных видов устройств", - отмечается в пресс-релизе.

В том числе продажи наушников, самой популярной категории носимых устройств, на которую приходится свыше 60% поставок, могут вырасти на 10,2% за счет популярности в развивающихся странах. На развитых рынках покупатели начинают обновлять свои наушники, приобретенные во время пандемии коронавируса.

Поставки "умных" часов тем временем могут сократиться на 3%, зафиксировав первое снижение по итогам года в своей истории, полагают аналитики IDC. Главным негативным фактором станет замедление продаж в Индии, которая выступала локомотивом мирового роста в бюджетном сегменте. Без учета Индии глобальные поставки вырастут на 9,9%.

Продажи электронных колец, как ожидается, взлетят на 88,4% в этом году, очков - на 73,1%.

Совокупные поставки носимых устройств будут расти среднегодовыми темпами в 3,3% в ближайшие пять лет и достигнут 612,5 млн в 2028 году.