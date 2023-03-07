Продажи носимых устройств в мире за год упали на 7,7%

В прошлом году мировые поставки носимых электронных устройств снизились на 7,7% - до 492,1 млн штук. Об этом сообщает исследовательская компания International Data Corporation.

Это первое падение показателя за время ведения расчетов. Оно обусловлено как сложной макроэкономической обстановкой в мире, так и высокой базой для сравнения, поскольку в первые два года пандемии COVID-19 наблюдался резкий рост рынка. При этом объемы продаж в прошлом году остались выше показателей за 2019 и 2020 годы, отмечается в сообщении.

В 4-м квартале глобальные поставки носимых устройств рухнули на 18,9% относительно того же периода предыдущего года - до 138,7 млн единиц.

"Последние два года наблюдался бурный рост мирового рынка носимых устройств, и спад в 2022 году - это то, что произошло после того, как спрос был удовлетворен", - полагает директор по исследованиям мобильных устройств IDC Рамон Т.Лламас. - Положительная новость заключается в том, что пользователи в конечном итоге будут менять свои устройства, и это вернет рынок на путь роста".

Поставки наушников, на долю которых приходится основная доля рынка носимых устройств, упали почти на 10% в прошлом году.

Между тем продажи "умных" часов увеличились на 9,4% и достигли рекордных 148,6 млн. Лидером данного сегмента рынка являются устройства Apple Inc. Huawei и Samsung занимают соответственно вторую и третью строки. В топ-5 также входят две индийские компании - Nexxbase и Fire-Boltt.