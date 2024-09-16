Биржевая цена на зерна арабики выросла до $2,68 за фунт

Декабрьские фьючерсы на зерна арабики на ключевой бирже ICE Futures выросли до $2,68 за фунт, — самого высокого показателя с 2011 года. Об этом пишет Bloomberg.

С начала года зерна арабики подорожали уже на 40%.

Рост цен на кофе ускоряется из-за опасений плохого урожая в Бразилии, крупнейшего поставщика кофейных зерен в мире. Страна завершает сбор урожая 2024-25 годов, и уже очевидно, что длительные периоды засухи нанесли значительный ущерб плантациям.

"Потенциал урожая арабики висит на волоске. Количество осадков в районах выращивания арабики постоянно ниже нормы с начала сухого сезона в апреле. Эта проблема возникла в то время, когда кофейная индустрия страдает от перегруженности портов в нескольких странах, глобальной нехватки контейнеров, перебоев в районе Красного моря, а также разочаровывающих урожаев во Вьетнаме", - прокомментировал агентству аналитик Rabobank Карлос Мера.

Цены на робусту также растут уже больше недели, подскочив в понедельник, 16 сентября, на 3%.

Рост цен на кофе усиливает инфляцию в секторе напитков. Цены на апельсиновый сок также выросли из-за дефицита производства, а рекордный рост фьючерсов на какао повышает стоимость шоколадных напитков и десертов.