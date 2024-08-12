Цены на кофе взлетели больше всего за пять недель

Самый активный на торгах контракт на кофе с 9 июля подорожал на целых 7%, больше всего за 5 недель. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на арабику подскочили в Нью-Йорке после того, как небольшие морозы в некоторых регионах Бразилии, которая является крупнейшим производителем, добавили проблем с поставками, а трейдеры оценили еще одно похолодание, которое ожидается там на этой неделе.

На этой неделе холодная погода снова накроет южные штаты Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана. Хотя это не представляет особого риска для регионов выращивания кофе, волатильность рынка заставляет трейдеров внимательно следить за погодой, чтобы оценить риски и потенциальные убытки.

Заморозки усилят стресс для посевов, вызванный засушливой погодой в Бразилии, что уже угрожает урожаю следующего года. Любой дождь перед заморозками может спровоцировать преждевременное цветение, которое может не выжить, если не будет следующих дождей.