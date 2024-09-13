Последнее обновление: 13.09.2024 14:02

МАГАТЭ отправит своих специалистов на важные для безопасности украинских АЭС подстанции

МАГАТЭ расширит представительство своих мониторинговых миссий в Украине на объекты инфраструктуры, имеющие влияние на безопасность АЭС. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"В дальнейшем мониторинговые миссии Агентства будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций", - говорится в сообщении.

"Энергоатом" отмечает, что надежное внешнее электроснабжение имеет важное значение для безопасности АЭС, а нападения РФ на электрическую сеть создают значительные проблемы и риски для безопасности атомных электростанций.

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