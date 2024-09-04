Последнее обновление: 04.09.2024 12:28

МАГАТЭ окажет поддержку в достройке блоков Хмельницкой АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставит Украине техническую поддержку в достройке блоков Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило свою поддержку намерениям Украины по расширению атомной энергетики, в частности завершение строительства блоков на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС), и готово оказать техническую поддержку проекту", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Украина находится на финальном этапе переговоров с Болгарией о поставках реакторов. Строительство может начаться, как только Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил начать миссию технической поддержки для обеспечения безопасной интеграции новых компонентов в уже существующие системы.



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