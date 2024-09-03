Прокуратура Парижа допустила вероятность переквалификации дела основателя Telegram

Дело основателя Telegram Павла Дурова может быть переквалифицировано по итогам расследования. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

"Решение о завершении расследования дела Дурова, которое может длиться несколько месяцев, принимает следственный судья. Затем прокуратура должна постановить либо о прекращении дела, либо о направлении его в суд, при этом в случае необходимости дело может быть переквалифицировано", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что до окончательного решения досье Дурова на финальном этапе следствия вернется к следственному судье.

В надзорном органе напомнили, что после предъявления обвинения Дуров как участник уголовного процесса получит доступ к материалам досье, а вместе с этим у него появится возможность для приобщения к делу документов, которые он сочтет необходимыми.

"В отношении Дурова действует судебный контроль, которые предусматривает, что он должен оставаться по адресу, сообщенному следственному судье. Залог должен вноситься поэтапно", - добавили в прокуратуре.