Французская прокуратура расследует дело основателя Telegram по 12 статьям

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Об этом говорится в пресс-релизе Парижского судебного трибунала.
Согласно информации, его задержание связано с администрированием мессенджера Telegram.
Как пишет Reuters, основателя Telegram обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений, совершаемых в Telegram.
В частности, Дурова подозревают в 12 преступлениях:
отказ передавать информацию, необходимую для проведения расследований, по запросу правоохранительных органов;
соучастие в распространении наркотиков;
соучастие в киберпреступлениях;
соучастие в мошенничестве;
отмывание денег, полученных преступным путем;
незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности;
соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.
По статье об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг Дурову грозит санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс. до 500 тыс. евро.
Дуров может находиться под стражей до 28 августа.
Президент Франции заверил, что решение о задержании основателя Telegram Дурова не является политическим.
Напомним, Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже после посадки его бизнес-джета.
Дело в отношении основателя Telegram было открыто 8 июля 2024 года.