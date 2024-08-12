Цены на нефть продолжают расти из-за напряженности на Ближнем Востоке

По состоянию на 12 августа цены на нефть растут пятую сессию подряд, удерживая рост более чем на 3% на прошлой неделе, поскольку опасения по поводу рецессии в США уменьшились, а геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддержала цены. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 22 цента до $79,88 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 36 центов до $77,2.

На прошлой неделе Brent выросла более чем на 3,5%, в то время как WTI - более чем на 4% благодаря благоприятным экономическим данным и увеличенным ожиданиям на снижение процентной ставки в США.