Последнее обновление: 09.08.2024 17:10

Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть повышаются в пятницу, завершая неделю ростом более чем на 3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:41 составляет $79,56 за баррель, что на $0,40 выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,48 до $76,67 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 4%, несмотря на падение вместе с остальными рисковыми рынками в понедельник.

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