Годовые продажи чипов в мире во II квартале выросли на 18,3%

Мировые продажи чипов во II квартале 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3% и составили $149,9 млрд. Об этом сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с I кварталом этого года показатель увеличился на 6,5%.

"Глобальный рынок полупроводников оставался сильным во втором квартале, при этом продажи в поквартальном сравнении выросли впервые с четвертого квартала 2023 года", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Мировые поставки чипов в июне составили $50 млрд. Это на 18,3% больше показателя за тот же месяц прошлого года и на 1,7% выше, чем в мае текущего года.

Продажи в Северной и Южной Америке в позапрошлом месяце взлетели на 42,8% в годовом выражении, в Китае - на 21,6%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 12,7%. При этом в Европе было зафиксировано снижение на 11,2%, в Японии - на 5%.

Реализация чипов относительно мая увеличилась в Северной и Южной Америке на 6,3%, в Японии - на 1,8%, в КНР - на 0,8%. Причем поставки в Европе уменьшились на 1%, в АТР - на 1,4%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.