Поставки ПК в мире выросли в апреле-июне на 3%

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) во втором квартале выросли на 3% относительно того же периода прошлого года - до 64,9 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Таким образом, они увеличились по итогам второго квартала подряд.

При этом общее восстановление сдерживается слабыми результатами Китая. Без учета КНР мировые продажи ПК в апреле-июне возросли более чем на 5%.

Ожидается, что рынок ПК восстановится после затишья, вызванного пандемией. Два квартала роста подряд, ажиотаж вокруг ПК с искусственным интеллектом и цикл коммерческого обновления – это именно то, что нужно рынку ПК, считает вице-президент группы IDC Worldwide Device Trackers Райан Рейт.

Лидером мирового рынка остается китайская Lenovo, доля которой поднялась до 22,7%, за ней следует американская HP Inc., доля которой опустилась до 21,1%.

Американская Dell Technologies стала единственной компанией в топ-5, поставки которой снизились (на 2,4%). Между тем продажи Apple Inc. взлетели почти на 21%.