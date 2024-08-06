Последнее обновление: 06.08.2024 13:09

Военные США получили ранения в результате нападения на базу в Ираке

По меньшей мере пятеро американских военнослужащих получили ранения в результате нападения на военную базу в Ираке в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Две ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака, сообщили два источника в иракских силах безопасности. Ракеты упали на территории базы. Пока остается под вопросом, связана ли эта атака с угрозами Ирана отплатить за убийство лидера ХАМАС.

Американские чиновники, которые говорили с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что один из пострадавших американцев получил серьезные ранения. По их словам, количество раненых основывается на первичных сообщениях, которые еще могут измениться.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", – добавил один из чиновников.

Исмаил Гания, политический лидер палестинской исламистской группировки ХАМАС, был убит в столице Ирана Тегеране на прошлой неделе, и это нападение вызвало угрозы мести со стороны Ирана в адрес Израиля. Иран обвинил Израиль в убийстве, но Израиль не взял на себя ответственность.

Ранее по теме


<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование