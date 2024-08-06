Военные США получили ранения в результате нападения на базу в Ираке

По меньшей мере пятеро американских военнослужащих получили ранения в результате нападения на военную базу в Ираке в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Две ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака, сообщили два источника в иракских силах безопасности. Ракеты упали на территории базы. Пока остается под вопросом, связана ли эта атака с угрозами Ирана отплатить за убийство лидера ХАМАС.

Американские чиновники, которые говорили с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что один из пострадавших американцев получил серьезные ранения. По их словам, количество раненых основывается на первичных сообщениях, которые еще могут измениться.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", – добавил один из чиновников.

Исмаил Гания, политический лидер палестинской исламистской группировки ХАМАС, был убит в столице Ирана Тегеране на прошлой неделе, и это нападение вызвало угрозы мести со стороны Ирана в адрес Израиля. Иран обвинил Израиль в убийстве, но Израиль не взял на себя ответственность.