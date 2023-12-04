США считают Иран причастным к нападению на коммерческие суда в Красном море

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало заявление, в котором говорится, что нападение на коммерческие суда в Красном море было совершено при поддержке Ирана.

«Сегодня (в воскресенье – ред.) произошли четыре нападения на три отдельных коммерческих судна в международных водах на юге Красного моря. Эсминец класса «Арли-Берк» USS CARNEY отреагировал на сигналы бедствия с кораблей и оказал помощь», — говорится в заявлении.

«Эти нападения представляют собой прямую угрозу международной торговле и морской безопасности. Они поставили под угрозу жизнь международных экипажей, представляющих несколько стран мира. У нас также есть все основания полагать, что эти атаки, хотя и совершены хуситами в Йемене, полностью организованы Ираном. Соединенные Штаты рассмотрят все соответствующие ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами», — сказано в заявлении.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за атаку на два торговых корабля в Красном море в воскресенье, 3 декабря, передает BBC.

Военизированная группировка хуситов имеет тесные связи с ливанской «Хезболлой» и поддерживается Ираном.

Владельцами обстрелянных коммерческих судов являются, по сообщению израильской газеты «Хаарец», израильские бизнесмены. Это четвертое с начала войны между Израилем и ХАМАС нападение на суда, принадлежащие израильским бизнесменам.

В свою очередь Пентагон заявил, что нападению подвергся и американский военный корабль.

«Нам известно о нападениях на военный корабль США «Карни» и коммерческие суда в Красном море, мы предоставим информацию по мере ее поступления», — говорится в заявлении Пентагона.

Катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовал заявление Яхии Сари, представителя вооруженных сил Йемена. По его словам, корабли, подвергшиеся нападению в Красном море, «отказались прислушаться к предупреждению йеменских военно-морских сил».