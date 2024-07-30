Байден призвал к ограничению иммунитета бывших президентов

Президент США Джо Байден призвал к проведению масштабной реформы Верховного суда, а также введению ограничений на иммунитет президентов от федерального преследования, сообщают американские СМИ.

"Я с большим уважением отношусь к нашим институтам и принципу разделения власти, закрепленному в нашей Конституции. Но то, что происходит сейчас, не соответствует этой доктрине", - цитирует CNN заявление Байдена во время выступления в президентской библиотеке имени Линдона Джонсона в Остине, штат Техас.

Президент пояснил, что "в последние годы экстремистские мнения, вынесенные Верховным судом, подорвали давно устоявшиеся принципы защиты гражданских прав".

При этом, отмечает телеканал, хотя Байден заявил, что, по его мнению, такие реформы "основаны на здравом смысле", у них "мало шансов пройти через Конгресс" США, отмечает Интерфакс.

Как стало известно Axios, Белый дом не консультировался с председателем юридического комитета Сената Диком Дурбином и другими ключевыми демократами в Конгрессе по поводу предложений Байдена.

"Отсутствие координации с Капитолийским холмом свидетельствует о том, что предложения Байдена (...) представляют собой скорее предвыборную агитацию, чем законодательный императив", - пишет портал.

Издание отмечает, что положение об ограничении иммунитета президентов "направлено против Дональда Трампа после вынесения в этом месяце решения Высокого суда о том, что бывший президент защищен от уголовного преследования за "официальные действия", совершенные во время пребывания на своем посту".