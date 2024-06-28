Демократы обсуждают замену Байдена из-за провальных дебатов с Трампом

Представители и сторонники Демократической партии обсуждают замену их кандидата, президента США Джо Байдена в избирательном списке из-за его провального выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на более чем десяток представителей демократов и их доноров.

Один из советников партии сказал изданию, что "не менее полудюжины ключевых доноров прислали ему сообщение о "катастрофе", и что демократам "нужно что-то делать", но признал, что "мало что возможно, если" Байден не отойдет в сторону.

Один из крупнейших доноров партии и сторонник Байдена сказал, что президенту пора завершить свою кампанию. Он назвал выступление Байдена "худшим в истории" и отметил, что оно настолько "плохое, что никто не будет обращать внимания на ложь Трампа".

"Байден должен отойти. Без сомнения", – сказал донор в текстовом сообщении, предлагая альтернативный список во главе с губернаторами штатов Мэриленд и Мичиган.

Один из советников крупных доноров демократов сказал, что они писали недовольные сообщения, в которых некоторые из них спрашивали: "Что это, черт возьми?".

"Наша единственная надежда на то, что он отойдет, мы договоримся о съезде партии или он умрет. В противном случае нам конец", – сказал советник доноров.

Впрочем, даже те, кто в частном порядке жаловался на выступление Байдена, утверждают, что только он сам может решить этот вопрос.

В кампании действующего президента США ответили на критику, и один из советников назвал его "единственным человеком, который когда-либо побеждал Дональда Трампа".

Старший советник высших должностных лиц Демократической партии рассказал Politico, что хотя никто не ожидал мастер-класса от Байдена, тот откровенно разочаровал.

"Он выглядел плохо в отношении своего послания, по сути, по контраргументам, презентации, плохой в отношении невербальных средств. В этих дебатах для него не было ни одного светлого пятна. Единственный положительный момент – это то, что это произошло в июне, а не в октябре", – резюмировал он.

Сам Байден отверг опасения относительно своего неудачного выступления на дебатах против Дональда Трампа в четверг.

Отвечая на вопрос The Hill о призывах некоторых демократов выбыть из президентской гонки или о том, есть ли у него какие-то опасения относительно своего выступления, Байден сказал, что не беспокоится из-за этого.

"Я думаю, мы хорошо справились", – сказал он.

Глава Белого дома также пожаловался на плохое самочувствие во время дебатов, отметив, что у него болит горло. Кроме того, по его словам, "трудно вести дебаты с лжецом".

"New York Times отметила, что он (Дональд Трамп) солгал 26 раз", – сказал Байден.

Голос президента часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Как отмечает издание, также порой он терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свою мысль.

По данным флеш-опроса, проведенного CNN среди наблюдателей за дебатами, 67% опрошенных сказали, что Трамп победил в дебатах, по сравнению с 33%, которые сказали, что победил Байден.