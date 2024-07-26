ВВС и артиллерия Израиля нанесли удары по ливанским городам

Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана и подвергли бомбардировке четыре ливанских города, сообщило турецкое информагентство Anadolu.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские источники сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "осуществила массированный артиллерийский обстрел целей в различных районах Ливана".

Атаки Израиля стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах. Ракета разорвалась на футбольном поле. Погибли минимум 12 человек - дети в возрасте от 10 до 16 лет.

Израильская армия обвинила в обстреле ливанскую группировку "Хезболла", представители "Хезболлы" отвергают обвинения. Они сообщили в ООН, что на футбольное поле попала ракета системы противоракетной обороны Израиля.

Администрация президента США Джо Байдена предупредила Израиль, что, если он нанесет удар по объектам "Хезболлы" в Бейруте в ответ на удар по Голанским высотам, это приведет к еще большей эскалации конфликта между сторонами, сообщает Axios.

В субботу старший советник президента Байдена Амос Хохштейн в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом заявил, что Израиль имеет право защищаться от "Хезболлы", но должен избегать тотальной эскалации и свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, сообщил израильский чиновник.

По его словам, Хохштейн выразил обеспокоенность тем, что, если израильская армия нанесет удар по Бейруту, "Хезболла" ответит запуском ракет дальнего радиуса действия по Израилю, что, вероятно, приведет к еще большей эскалации.

"Мы определенно считаем, что удар ЦАХАЛ по Бейруту является потенциальной "красной линией" для "Хезболлы", - заявил, в свою очередь, американский чиновник.