Армия Израиля обнаружила объект ХАМАС под штаб-квартирой агентства ООН

Армия обороны Израиля обнаружила важный подземный объект группировки ХАМАС под штаб-квартирой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

"Израильские военные выяснили, что под штаб-квартирой (...) БАПОР в секторе Газа террористическая группировка ХАМАС оборудовала один из своих самых важных активов. Подземный центр обработки данных включает электрощитовую, промышленные аккумуляторные блоки питания и жилые помещения для террористов ХАМАС, работающими с компьютерными серверами", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. В агентстве после этого заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников. По словам генерального комиссара агентства Филиппе Лаззарини, подозреваемые в причастности к нападениям на Израиль уже уволены, передает Интерфакс.

Сейчас Лаззарини призвал провести независимое расследование в связи с сообщениями об обнаружении объекта ХАМАС под штаб-квартирой агентства, признав, что в настоящий момент такое расследование провести невозможно из-за активных боевых действий в секторе Газа.

Он утверждает, что в агентстве не знали, что находится под его штаб-квартирой, а израильские власти ни о чем не сообщали.

"Израильские власти официально не проинформировали БАПОР о предполагаемом подземном объекте", - заявил Лаззарини.

Он добавил, что все сотрудники БАПОР покинули его штаб-квартиру 12 октября 2023 года после распоряжения Израиля об эвакуации.

"Мы не использовали этот комплекс с тех пор, как покинули его, и нам не известно о какой-либо деятельности, которая могла иметь там место", - утверждает глава агентства.