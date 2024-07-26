Эрдоган угрожает нападением на Израиль ради поддержки палестинцев

Турецкие войска, если это потребуется, способны войти на территорию Израиля, заявил в воскресенье турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог так относиться к палестинцам. Так же, как мы действовали в случае с Карабахом и Ливией, мы можем сделать то же самое с Израилем", - заявил Эрдоган.

Турция в 2020 году направила военных в Ливию для помощи силам правительства национального согласия. Кроме того, турецкие военные оказывали содействие армии Азербайджана во время ее операций в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ напомнил Эрдогану о судьбе казненного Саддама Хусейна.

"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему следует просто вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", - написал Кац в соцсети X.