Турция назначила посла в Израиле впервые за четыре года

Президент Турции впервые с 2018 года назначил посла в Израиле - им будет опытный турецкий дипломат Сакир Озкан Торунлар, который работал генеральным консулом в Иерусалиме с 2010 по 2014 годы, сообщает AFP.

Президентский указ о назначении посла в Израиле, опубликованный поздно вечером в пятницу, стал последним шагом на пути к нормализации израильско-турецких отношений.

Отношения между Турцией и Израилем ухудшились после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал политику Тель-Авива в отношении палестинцев при тогдашнем премьер-министре Беньямине Нетаньяху.

В мае 2018 года Анкара отозвала своего посла в Израиле и выслала главу израильского посольства из-за убийства израильской армией десятков палестинцев на границе с Сектором Газа. В ответ Израиль выслал турецкого консула в Иерусалиме.

Стоит отметить, что Турция и Израиль обменялись послами после шестилетнего перерыва лишь за полтора года до того. До того страны разорвали дипломатические отношения в 2010 году после инцидента с "Флотилией свободы".

В то же время в последние месяцы отношения между странами улучшились на фоне усиления Ирана, который и Турция, и Израиль считают региональной угрозой. В марте президент Израиля Ицхак Герцог посетил Анкару и встретился с Эрдоганом, а глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в мае побывал с визитом в Берлине.

В июне Израиль и Турция официально объявили о восстановлении полных дипломатических отношений. В сентябре Тель-Авив назначил руководителя своего дипломатического представительства в Анкаре.

Параллельно Эрдоган уверяет палестинское население, что потепление отношений с Израилем не ослабит поддержку Палестины. В то же время ранее он направил поздравительное письмо Нетаньяху, чей блок победил на выборах в ноябре и будет формировать новое израильское правительство.