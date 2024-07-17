Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть продолжают опускаются на торгах в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 составляет $83,63 за баррель, что на $0,1 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,12 до $83,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,1 до $80,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,15 до $80,76 за баррель.