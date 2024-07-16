Последнее обновление: 16.07.2024 16:23

Цены на нефть усилили падение

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть усилили падение на торгах во вторник, спад на рынке отмечается третью сессию подряд.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 составляет $83,72 за баррель, что на $1,13 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,24 до $80,67 за баррель.

Как сообщалось, давление на рынок оказывают опасения снижения спроса на энергоносители в Китае из-за замедления экономического роста в стране.

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